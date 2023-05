Negocierile Casei Albe cu republicanii privind ridicarea plafonului datoriilor SUA sunt blocate, cu opt zile înainte de un default fără precedent O reducere concreta a cheltuielilor guvernamentale in schimbul cresterii plafonului datoriei este o cerere de baza a republicanilor, dar o linie rosie pana acum pentru Casa Alba. Cresterea limitei de imprumut nu autorizeaza cheltuieli noi. Pe masura ce SUA se apropia de default si de posibilul haos economic, McCarthy i-a invinovatit pe democrati pentru abuz. ”Iar rampa de iesire aici este sa rezolvam problema de a cheltui mai putin decat am cheltuit anul trecut”, a spus el in timpul unei conferinte de presa la Capitoliu. Republicanul din California a promovat in mod repetat un proiect de lege… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest lucru a venit la sfarsitul unei zile de discutii dificile, care au fost intrerupte timp de cateva ore, cu mai putin de doua saptamani inainte de data de 1 iunie, cand Departamentul Trezoreriei a avertizat ca guvernul federal ar putea ajunge in imposibilitatea de a-si plati toate datoriile. Acest…

- Guvernul american ar putea intra in incapacitate de plata a unor datorii inca de la 1 iunie, daca Congresul nu voteaza pentru ridicarea plafonului datoriei, iar economistii se tem ca tara va intra in recesiune. Dupa o ora de discutii, McCarthy, presedintele Camerei Reprezentantilor, a declarat ca cele…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Banga, in varsta de 63 de ani, a fost nominalizat pentru aceasta functie de catre presedintele american Joe Biden, la sfarsitul lunii februarie, si a fost singurul candidat pentru a-l inlocui pe seful Bancii Mondiale David Malpass, economist si fost oficial al Trezoreriei SUA, care a servit in administratia…

- Un republican de top din Senatul SUA i-a cerut marti presedintelui Joe Biden sa accepte planul partidului sau de a reduce cheltuielile, sau sa faca o contraoferta, in timp ce un democrat cheie a subliniat necesitatea unei cresteri ”curate” a plafonului datoriilor, care ar necesita sprijinul republican…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a avertizat marti ca esecul Congresului de a ridica plafonul datoriei guvernamentale - si defaultul rezultat - ar declansa ”o catastrofa economica” care ar duce la cresterea ratelor dobanzilor in anii urmatori, transmite Reuters.Yellen a afirmat, intr-o declaratie…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a precizat ca lucreaza cu autoritațile de reglementare pentru a lua masurile necesare dupa prabușirea Bancii Silicon Valley, dar a exclus salvarea acesteia printr-o injecție de capital, intr-o declarație de presa oferita duminica, relateaza Reuters . Banca Silicon…

- Statele Unite il nominalizeaza pe fostul sef al Mastercard Ajay Banga pentru a conduce Banca Mondiala (BM), a anuntat joi presedintele Joe Biden, transmite AP. Anuntul vine dupa demisia surprinzatoare a presedintelui Bancii Mondiale, David Malpass, inaintata saptamana trecuta. Malpass, numit de fostul…