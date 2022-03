Delegațiile ucraineana și rusa, care s-au intalnit joi, in Belarus, pentru negocieri de pace, au convenit sa aiba in perioada urmatoare o a treia runda de discuții, a informat un membru al delegației ucrainene, citat de Reuters. Acesta a precizat ca Ucraina nu a primit garanțiile pe care a contat, dar ca ambele parți au ajuns la o ințelegere cu privire la asigurarea, in comun, a unor coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele de lupta. Consilierul prezidential Mihailo Podoliak, membru al delegației ucrainene, a scris pe Twitter, la finalul discuțiilor: „Cea de a doua sesiune de…