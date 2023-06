Negocieri reuşite pentru un tratat cu mize mari O prima versiune a viitorului tratat international impotriva poluarii cu plastic urmeaza sa fie elaborata pana in noiembrie, au decis cele 175 de tari reunite la Paris dupa cinci zile de negocieri laborioase, transmite AFP. „Comitetul International de Negocieri (INC) solicita presedintelui sau sa pregateasca, cu asistenta secretariatului, proiectul unei prime versiuni a tratatului international obligatoriu din punct de vedere juridic”, care va fi examinat in noiembrie la cea de-a treia reuniune a acestui comitet, care va avea loc la Nairobi, avandu-se in continuare in vedere un tratat definitiv… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

