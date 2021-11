Negocieri PSD – PNL. PNL insistă să dea premierul Liderul PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, intrebat despre faptul ca PSD pretinde funcția de premier ca sa intre la guvernare, ca liberalii accepta doar „o guvernare in jurul PNL” și ca, la intalnirea care va avea loc joi, in Parlament, vor incerca sa-i convinga pe social-democrați de acest lucru. “Am discutat azi cu domnul […] The post Negocieri PSD – PNL. PNL insista sa dea premierul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca lista Guvernului si programul de guvernare au fost depuse la Parlament. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru combaterea crizei pandemice si ca este nevoie de stabilitate. “Programul de guvernare…

- Premierul interimar Florin Cițu nu a renunțat la posibilitatea de a fi din nou desemnat de Klaus Iohannis ca premier, in cazul in care Nicolae Ciuca iși depune mandatul sau nu poate trece guvernul sau prin Parlament. Florin Cițu a participat la negocierile dintre premierul desemnat Nicolae Ciuca și…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Președintele USR Dacian Cioloș a reiterat in Parlament, dupa votul impotriva guvernului propus de el, ca fromațiunea va intra din nou in coaliția de guvernare, alaturi de PNL și UDMR, daca Florin Cițu nu va mai fi premier. Guvernul Dacian Cioloș a obținut doar 88 de voturi in Parlament. Liderul USR…

- Premierul demis Florin Cițu a transmis, miercuri, dupa ce Guvernul Cioloș a picat in Parlament, ca PNL este deschis la discuții cu partidele politice, cu excepția AUR, pentru formarea rapida a unei majoritați și a unui Guvern. “Votul de azi al Parlamentului a aratat ca majoritatea parlamentara care…

- Premierul demis Florin Cițu abia așteapta sa inceapa din nou negocierile pentru desemnarea unui prim-ministru din partea PNL, dupa ziua de miercuri, cand guvernul Cioloș va pica la votul din Parlament. Actualul președinte al PNL a dat un semnal de pace USR-ului condus de Dacian Cioloș: liberalii vor…

- Liderul AUR, George Simion il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa nu prelungeasca interimatului lui Cițu și cel mai tarziu saptamana viitoare sa vina cu o propunere ferma de premier in locul lui Florin Cițu, demis prin moțiune de cenzura. In caz contrar, Simion anunța ca vor fi demarate procedurile…

- Prim-ministrul le-a raspuns ironic ziariștilor care l-au așteptat la Parlament, și l-au prins pe hol la declarații, atunci cand a fost intrebat de prietenul sau de la Finanțe, Dan Vilceanu, de ce nu știe cat este salariul minim net in Romania: “E optimist domnul Vilceanu”, a spus Florin Cițu. Cum vi…