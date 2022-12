Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar de Stat al Ministerului Justiției, Nicolae Eșanu, a declarat ca de mai bine de 15 ani aude sau chiar a participat la discuții despre transferul spitalelor raionale in subordinea Ministerului Sanatații, relateaza eNews. "Și cred ca discuțiile vor continua inca mulți ani, pentru ca practic…

- Din 1 ianuarie 2023, contractarea și evidența serviciilor medicale de inalta performanța va fi efectuata doar prin intermediul Sistemului informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale” (SIRSM).

- Proiectul de Contract-cadru pentru acordarea serviciilor medicale in 2023, lansat in dezbatere publica de CNAS, prin care o persoana ar urma sa aiba dreptul la o singura consultație medicala pe zi, a creat o adevarata furtuna in randul medicilor, al pacienților și al politicienilor. Proiectul noului…

- Servicii medicale private, in spitalele publice din țara. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a negat ideea introducerii unei noi taxe – coplata – pentru pacienți. Strategia de sanatate ar oferi posibilitatea alegerii profesionistului care ofera servicii de sanatate, in baza unei plati reglementate…

- Contractul este impartit in loturi, iar ofertant castigator este SC B. Braun Medical SRL. Spitalul Municipal Medgidia, autoritate contractanta, a incheiat acord cadru pe 36 de luni cu o firma din judetul Timis pentru furnizare solutii de glucoza, achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire la…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) solicita suplimentarea numarului de locuri la rezidentiat aferente specialitatii de medicina de familie, argumentand ca acele 321 de locuri scoase la concurs in acest an sunt insuficiente in conditiile in care, in urmatorii cinci ani, circa 3.000 de medici ar…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) intentioneaza sa infiinteze un corp al expertilor medicali care sa realizeze expertiza judiciara in caz de malpraxis. Expertiza medicala va fi oferita instantelor civile de catre medici acreditati din toate specialitatile care cunosc foarte bine practica medicala,…