Negocieri, prima zi: PNL, USR Plus și UDMR au stabilit structura…

Echipele de negociere ale PNL, USR PLUS si UDMR au stabilit structura programului de guvernare in cadrul primei runde de discutii purtate, sambata, la Vila Lac, urmand ca discutiile sa continue duminica. „Echipele de negociere ale PNL, USR PLUS si UDMR au avut astazi (sambata n.r.) prima runda de discutii pentru constituirea noii majoritati parlamentare. A fost convenita structurarea negocierii pe trei paliere, cel politic, cel legat de programul de guvernare si cel privitor la functionarea majoritatii parlamentare. La negocierile politice, fiecare formatiune si-a prezentat punctul de vedere referitor…