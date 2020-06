Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit al Marii Britanii este gata sa se retraga din intelegerile sale privind perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana (UE) "in termenii Australiei", in cazul in care nu se va ajunge la niciun acord asupra relatiei lor viitoare, i-a spus premierul Boris Johnson omologului sau polonez Mateusz…

- Liderii europeni au convenit sa-si accelereze negocierile cu Marea Britanie in vederea incheierii unui acord privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte de data fatidica de 31 decembrie 2020, insa acest acord nu se va incheia cu orice pret, a avertizat vineri Bruxelles-ul, in urma unui summit UE,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, efectueaza o vizita la Londra, pentru o intrevedere cu premierul britanic, Boris Johnson, pe tema crizei coronavirusului si a viitoarelor relatii post-Brexit dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, informeaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Presedintele…

- Potrivit unor surse diplomatice europene, Uniunea Europeana este dispusa sa renunte, in negocierile cu Regatul Unit prevazute pentru saptamana viitoare, la abordarea sa ''maximalista'' privind pescuitul, relateaza marti Reuters, citata de agerpres. Urmatoarea runda de negocieri intre Bruxelles si Londra…

- Regatul Unit doreste un acord de liber schimb post-Brexit cu Uniunea Europeana, dar in negocierea acestuia exista inca divergente semnificative intre Londra si Bruxelles, a declarat marti ministrului britanic de stat Michael Gove, care a acuzat UE ca nu intelege ca negociaza cu un stat suveran, relateaza…

- Negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe tema unui eventual acord comercial post-Brexit sunt "în impas" din cauza disensiunilor si a crizei pandemiei, afirma diplomati europeni citati de agentia de presa Reuters."Suntem în impas. Exista numeroase detalii tehnice…

- Guvernul de la Londra a anunțat miercuri ca a ajuns la un acord cu Bruxellesul asupra unui calendar pentru a continua negocierile comerciale, in format virtual. Intrebat joi daca Marea Britanie ia in considerare extinderea perioadei de tranziție din cauza epidemiei de COVID-19, purtatorul de cuvant…

- Regatul Unit este 'absolut decis' sa continue negocierile cu Uniunea Europeana privind relatiile dupa Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, citat de Reuters. Oficialul a insistat ca guvernul de la Londra nu intentioneaza sa prelungeasca perioada de tranzitie…