Negocieri PNL – PSD – UDMR: „Nu am progresat deloc în privința persoanei premierului” Nu am progresat deloc in privința persoanei premierului, anunța, marți, liderul UDR, Kelemen Hunor. El afirma ca un Guvern poate fi stabil numai daca premierul este și președintele partidului, iar liderii celorlalte doua partide sa fie vicepremieri. „Suntem in competiție cu timpul”, puncteaza el. „Nu am progresat deloc in privința persoanei premierului. Consideram ca soluția desemnarii prin rotație este o opțiune viabila, dar și celelalte doua partide trebuie sa fie de acord și sa convina care anume va da primul premier. Subliniez, totodata, ca un Guvern poate fi stabil și previzibil numai daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

