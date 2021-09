Negocieri pentru școlile deschise Guvernul și Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) discuta, in aceste zile, posibilitatea menținerii școlilor deschise pentru cursuri cu prezența fizica și dupa depașirea incidenței COVID-19 de 6/1.000. Ministerul Educației susține menținerea școlilor deschise și dupa ce este depașita incidența COVID-19 de 6/1.000 de locuitori, intr-o localitate, dupa cum a precizat chiar șeful Invațamantului, Sorin Cimpeanu, intr-o conferința de presa susținuta ieri. Potrivit lui Cimpeanu, o decizie in acest sens ar trebui luata pana vineri. Ministrul Educației a mai precizat, in aceeași conferința… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

