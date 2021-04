Negocieri pentru salarii mai mari la CEO Debuteza negocierile pentru creșteri de salarii la Complexul Energetic Oltenia(CEO). Saptamana aceasta va avea loc prima ședința a Comisiei de Negociere dintre sindicate și administrație. Discuțiile pe tema salariilor la Complexul Energetic Oltenia au intarziat cu o luna de zile. In mod normal ar fi trebut sa fie demarate in cursul lunii martie. Lipsa unui Buget de Venituri și Cheltuieli cert și incertitudinile legat de ajutorul de restructurare pentru plata certificatelor de CO2 a facut ca tema creșterilor de salarii sa fie lasata deoparte. Cel mai probabil, primele discuții legat de lefurile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia au decis sa solicite creșteri de salarii la negocierile cu administrația companiei. Gabriel Caldarușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, cel mai mare din companie, a declarat ca se impune o majorare a lefurilor cu cel puțin 5%. In momentul…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia (CEO) nu susține scaderea varstei de pensionare la companie, la 52 de ani. In acest sens, la Comisia de Munca din Camera Deputaților este in dezbatere un proiect privind modificarea Legii pensiilor, in sensul scaderii varstei de pensionare la salariați din…

- Incep negocierile pentru Actul Adițional la Contractul Colectiv de Munca la Complexul Energetic Oltenia(CEO). Saptamana aceasta debuteaza negocierile intre sindicatele și administrația din companie. Potrivit clauzelor din document, Contractul Colectiv de Munca este negociat anual de catre sindicate…

- Ministerul Energiei și reprezentanții Complexului Energetic Oltenia(CEO) au finalizat și transmis Comisiei Europene raspunsurile la intrebarile primite in cadrul anchetei incepute de organismul european la compania energetica. Comisia Europeana a inceput pe 5 februarie o ancheta la CEO cu privire la…

- Ministerul Energiei a trimis, miercuri, Comisiei Europene raspunsurile la intrebarile legate de planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, a afirmat, joi, ministrul de resort, Virgil Popescu. "Am trimis raspunsurile ieri (miercuri, n.r.) la Comisia Europeana", a spus ministrul,…

- Liderii sindicali din Complexul Energetic Oltenia se vor intalni cu parlamentarii din Gorj pentru a discuta pe tema susținerii unui proiect de lege prin care ar putea scadea varsta de pensionare pentru mineri și energeticieni. Federatia Nationala Mine Energie, Federatia Nationala a Sindicatelor din…

- Mii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia nu și-au efectuat concediul de odihna anul trecut sau l-au efectuat parțial. Motivul principal este legat de pandemia de coronavirus. In ciuda faptului ca societatea a acordat inclusiv vouchere de vacanța, nu toți minerii și energeticienii au fost convinși…

- Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia au programata vineri prima ședința a Comisiei mixte de anul acesta. Principala tema de discuție intre partenerii sociali este acordarea de ajutoare financiare pentru salariați cu probleme de sanatate. Acestea sunt prevazute in Contractul Colectiv…