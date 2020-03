Negocieri pentru o posibilă alianță PNL-USR-PLUS In perspectiva alegerilor locale din acest an, principalele forțe politice de opoziție din județul Salaj, In perspectiva alegerilor locale din acest an, principalele forțe politice de opoziție din județul Salaj, PNL-USR-PLUS, au demarat discuții de principiu pentru susținerea unor candidați comuni la funcția de primar al municipiului Zalau și la președinția Consiliului Județean Salaj. "Ma bucur ca suntem primul județ din țara unde liderii PNL și USR – PLUS au avut ințelepciunea și pragmatismul de a se pune de acord cu privire la o strategie comuna pentru alegerile locale. Avem… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

