- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis, ieri, ca prezentarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, depusa de PNL, sa aiba loc luni, de la ora 16:00, urmand ca dezbaterea si votul sa fie date miercuri, 27 iunie, incepand cu ora 14:00, potrivit Mediafax. „Referitor…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca motiunea depusa de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, titreaza News.ro.…

- PNL va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. Șansele sa fie adoptata sunt minime, fiindca matematic Opoziția ar avea 165 de voturi, din totalul de 233 necesare, chiar daca sunt susținuți și de parlamentarii neafiliați inscriși in Pro Romania lui Victor Ponta.Citește…

- Ultimele mișcari pe scena politica, prin plecarea sau venirea unor parlamentari in partidele de la putere sau opoziție arata ca motiunea de cenzura are sanse infime de reușita, cel putin matematic. Plecarea a cinci deputati de la PSD la formatiunea lui Victor Ponta, Pro Romania, a dus la pierderea majoritatii…

- Partidul Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), prima formatiune de opozitie spaniola, a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mariano Rajoy, la o zi dupa condamnarea Partidului Popular (PP, de dreapta, la putere) intr-un spectaculos dosar de coruptie, informeaza…

- ”Opoziția are dreptul la o moțiune de cenzura pe sesiune, iar sesiunea parlamentara se incheie pe 30 iunie. Garantat vom depune moțiune de cenzura, dar o vom depune in momentul in care consideram ca avem șansele cele mai mari”, a declarat Ludovic Orban. Detalii concrete privind planul de lupta contra…

- "Voi face tot ce este legal, constitutional si omeneste pentru a scapa Romania de napasta care a lovit-o si care se cheama Dragnea. M-am tinut si ma voi tine de cuvant. (...) Batalia noastra cu aceasta coalitie toxica continua si se va da pe toate fronturile, cu siguranta cu o motiune de cenzura…

- Cum poate fi demisa Viorica Dancila; Care sunt șansele ca Guvernul sa pice, prin moțiune de cenzura, in Parlament. Potrivit Constituției, doar Legislativul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.…