- Rusia a acuzat miercuri Ucraina ca saboteaza acordul cerealelor din Marea Neagra cerand mita de la proprietarii de nave pentru a inregistra noile vase si efectua inspectii sub acoperirea unui acord asupra caruia Natiunile Unite isi exprima speranta ca ar putea atenua o criza

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca acordul prin care Ucraina poate exporta grane prin Marea Neagra nu va mai fi discutat dupa expirarea acestuia, pe 18 mai, daca nu va exista un progres privind "problemele sistematice" care impiedica Rusia sa iși exporte propriile produsele agricole,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a informat sambata, 25 martie, Kremlinul, transmite Reuters. In timpul apelului, Erdogan i-a multumit lui Putin pentru „atitudinea pozitiva” fata de prelungirea acordului de export al cerealelor…

- Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko, a transmis, marți, ca acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, care faciliteaza exporturile agricole ucrainene, a fost prelungit cu 60 de zile, informeaza TASS.„Ministrul nostru adjunct (n.r. - Serghei Versinin) care se ocupa de…

- Clauzele acordului de pe urma carora Rusia ar trebui sa profite ”nu sunt deloc aplicate”, acuza Lavrov. ”Daca acordul este aplicat doar pe jumatate, atunci problema prelungirii lui devine mai degraba complicata”, ameninta el. Acest acord cerealier, considerat vital in aprovizionarea alimentara mondiala,…

- Antonio Guterres a sosit in Polonia marti, de unde si-a continuat drumul si a intrat in Ucraina. El discuta miercuri cu seful statului ucrainean despre o prelungire a Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, au anuntat doi purtatori de cuvant ai ONU, Stephane Dujarric si Farhan…

- Acordul referitor la exporturile de cereale ucrainene, crucial pentru a stopa criza alimentara mondiala, se afla intr-o situatie „dificila”, a avertizat miercuri ONU, relateaza AFP . Avertismentul lansat de seful ONU pentru asistenta umanitara, Martin Griffiths, vine in contextul in care organizația…

- Marți, populatia din zona de coasta situata in apropiere de portul ucrainean Odesa a fost avertizata de oficialitatile militare in legatura cu minele navale care plutesc de-a lungul coastei Ucrainei, transmite Reuters . Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc de folosirea minelor navale in largul coastelor…