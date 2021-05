Stiri pe aceeasi tema

- Primele plati din fondul de redresare al UE ar putea veni in iulie daca totul va merge conform planului, au anuntat oficiali de top ai Comisiei Europene, potrivit EUObserver. In prezent, 14 dintre cele 27 de state membre si-au depus planurile privind modul in care vor folosi fondurile, iar…

- Premierul Florin Cîtu crede ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi unul bun, care va reprezenta interesele României. Premierul a mai spus ca actuala legislație prevede ca "ordonantorul negocierilor (n.r. cu Comisia Europeana) este premierul României"."Am…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- ”Inainte de a cere ceva PSD, domnul Ghinea si toti ”partenerii” din Coalitie ar trebui sa isi ceara scuze in genunchi pe trepte la Kiseleff pentru aroganta si prostia de care au dat dovada. Ati refuzat consensul politic, dialogul public si implicarea actorilor sociali – patronate, sindicate, societatea…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Seful Executivului a fost intrebat intr-o conferinta…

- Romania deține cele mai nesigure drumuri din UE, rata mortalitațații fiind dubla fața de media comunitara, conform Comisiei Europene. Potrivit acesteia, deși evoluția fara precedent constatata in 2020 a determinat anumite schimbari in clasamentul ratelor mortalitații pe țari, cele mai sigure drumuri…

- Premierul Florin Cițu a anunțat vineri, dupa ședința de Guvern, ca va pune in dezbatere publica Planul Național de Redresare și Reziliența. „Alocam resurse importante pentru infrastructura, pentru rețeaua de gaze, vrem sa construim spitale noi”, a declarat premierul. „Avem astazi pentru dezbatere…