- Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice proiectul HG pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. De la 1 ianuarie, este propus un salariu de 3.000 de lei, reprezentand o crestere de 17,6 % , fata de luna decembrie 2022. Impactul bugetar estimat pentru anul viitor…

- Ministerul Muncii a suspus dezbaterii publice Hotararea pentru stabilirea salariului minim. Astfel, se propune un salariu de 3.000 de lei, reprezentand o majorare de 17,6 %. Peste 2,1 milioane de salariati ar urma sa beneficieze de aceasta crestere. Impactul bugetar estimat pentru anul viitor este de…

- Guvernul transmite sindicatelor și patronatelor ca se pregatește sa fixeze salariul minim brut pe economie obligatoriu in plata, de la 1 ianuarie 2023, la 3.000 lei, din care 200 lei vor fi scutiți de impozit și contribuții sociale, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. In prezent, este opțional…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 15 noiembrie, ca va avea loc o intalnire tripartita la Palatul Victoria, in care se va discuta despre majorarea salariului minim brut pe economie, care ar urma sa ajunga la 3.000 de lei lunar. Totodata, Guvernul intenționeaza sa creasca pensiile cu 15%. „Maine…

- Creșterea salariului minim pentru romani: De cand va fi aplicata majorarea de 500 de lei pe luna Creșterea salariului minim pentru romani: De cand va fi aplicata majorarea de 500 de lei pe luna In decurs de doi ani, salariul minim european ar trebui sa fie aplicat de catre statele membre ale Uniunii…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat surse politice pentru News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca in urma unei masurii PSD privind majorarea voluntara a salariului minim, peste 170.000 de angajați au beneficiat de creșterea veniturilor. Ioan Stan a precizat ca pana in momentul de fața, 173.743 de angajați au beneficiat de o creștere a…

- PSD anunța ca, pana in prezent, 173.743 de angajați au beneficiat de o creștere a veniturilor nete cu 200 de lei, dupa data de 1 iunie 2022, cand a intrat in vigoare masura prin care aceasta suma suplimentara sa fie scutita de taxe, in cazul unei majorari voluntare a salariului minim. „Masura face parte…