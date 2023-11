Stiri pe aceeasi tema

- Diplomați din mai multe țari incearca sa convinga Israel și Hamas sa prelungeasca perioada armistițiului care a ajuns in ultima zi.Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a cerut prelungirea incetarii temporare a focului in Gaza. „Pauza ar trebui prelungita pentru a o face sustenabila și…

- Scaune de plastic pe post de paturi, mese constand doar din paine și orez și ore intregi așteptand permisiunea de a merge la baie. Foștii ostatici ai Hamas care se intorc in Israel dupa șapte saptamani de captivitate au inceput sa faca dezvaluiri despre condițiile in care au fost ținuți, scrie Times…

- Danielle Aloni, femeia cu origini romanești luata ostatica de Hamas, a fost eliberata alaturi de fiica ei in primul schimb de prizonieri negociat intre Israel și Hamas. In varsta de 45 de ani, Danielle și sora ei, Sharon, au cerut cetațenia romana, pe care o are și tatal lor. Anumite surse spun ca doar…

- Un armistitiu intre Israel si Hamas urmeaza sa inceapa vineri, la ora locala 7.00 si ora Romaniei , iar ostatici civili sa fie eliberati la ora locala 16.00, anunta joi Qatarul, potrivit stiripesurse.roIn total, 13 femei si copii urmeaza sa fie eliberati, anunta un purtator de cuvant al Ministerului…

- Printre cei 300 de detinuti palestinieni ce ar putea fi eliberati in cadrul acordului privind un schimb de prizonieri intre Hamas si Israel se numara baieti intemnitati pentru revolta si aruncare de pietre, precum si femei condamnate pentru injunghiere, informeaza media

- Acordul anuntat intre Hamas si Israel ce prevede eliberarea de ostatici detinuti de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza in schimbul unor prizonieri palestinieni include trei cetateni americani, inclusiv un copil de trei ani, a declarat marti un inalt oficial de la Casa Alba,

- Oficialii americani depun eforturi intense pentru a obtine eliberarea ostaticilor detinuti de militantii Hamas in Gaza, dar nu exista nicio garantie de succes sau un termen, a declarat un inalt oficial al administratiei Biden.Oficialul, care a informat jurnalistii sub rezerva anonimatului, a declarat…

- Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a spus ca Moscova folosește toate oportunitațile de contact pentru a salva cetațenii ruși din captivitate. Partea rusa solicita Hamas eliberarea imediata a tuturor ostaticilor și poziția Moscovei in aceasta problema este ferma, a spus Peskov,…