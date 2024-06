Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD și PNL vor stabili miercuri, intr-o ședința a coaliției, data alegerilor prezidențiale. Liberalii pledeaza pentru organizarea acestora la sfarșit de an, in noiembrie-decembrie. Alegerile locale și europarlamentare, spune Nicolae Ciuca, au perturbat procesul de invațamant.„In acest moment,…

- La finalul unei sedinte care a durat peste sase ore pentru analiza rezultatelor alegerilor, liberalii au stabilit vineri, 14 iunie, ca vor avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, relateaza News.ro."Am avut dialog si am lasat fiecare presedinte de filiala sa-si exprime propria analiza, propriul…