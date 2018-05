Ministrii de externe grec si macedonean, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, si-au exprimat luni optimismul dupa discutii purtate la Bruxelles asupra unei solutii in disputa referitoare la viitorul nume al Macedoniei, anuntand ca negocierile se afla "in stadiu final", informeaza AFP.



Dupa convorbiri avute duminica seara intre cei doi ministri, in marginea reuniunii ministrilor de externe din UE, Nikola Dimitrov a declarat luni pentru agentia greaca Ana ca negocierile de afla "in stadiul final". Potrivit ministrului macedonean, intrevederea cu omologul sau grec "a fost buna" si "negocierile…