Stiri pe aceeasi tema

- SUA au cerut marti Turciei sa puna capat "provocarii sale deliberate" in Marea Mediterana, unde Ankara tocmai a trimis o nava de explorare a resurselor de gaz intr-o zona contestata, cu riscul amplificarii crizei cu Grecia, relateaza AFP."Cerem ca Turcia sa puna capat acestei provocari deliberate…

- Rusia este pregatita sa favorizeze un dialog in vederea scaderii tensiunilor in estul Marii Mediterane, in centrul carora se afla frontiere maritime si resurse energetice, a subliniat marti seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, intr-o vizita in Cipru, relateaza AFP, potrivit News.ro.Mai multe…

- Turcia a acuzat luni Grecia de acte de „piraterie” prin faptul ca incearca sa „inarmeze” o insula demilitarizata situata in apropierea litoralului turc, al carei statut se afla in centrul tensiunilor actuale din estul Marii Mediterane, relateaza AFP.

- Berlinul a indemnat marti Grecia si Turcia sa-si solutioneze prin dialog direct diferendul teritorial cu privire la o zona contestata din estul Marii Mediterane, bogata in hidrocarburi, avertizand cu privire la riscul unui razboi, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și:ALERTA Spania…

- Turcia si Grecia efectueaza exercitii militare rivale in partea de est a Marii Mediterane, iar seful diplomatiei germane Heiko Maas efectueaza marti o vizita in regiune, in vederea unei calmari a tensiunilor intre cei doi aliati NATO pe tema cautarii de hidrocarburi, relateaza AFP.Ministerul…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a condamnat miercuri "provocarile" Turciei în estul Marii Mediterane, pledând pentru diplomatie, dar avertizând ca armata elena poate riposta în caz de necesitate, scrie Mediafax.Reactia Turciei la Acordul juridic dintre…

- Cele mai noi evenimente din estul Marii Mediterane sunt "extrem de ingrijoratoare", avertizeaza Comisia Europeana, indemnand Turcia si Grecia sa depaseasca tensiunile bilaterale, anunța MEDIAFAX."Ultimele evenimente sunt extrem de ingrijoratoare", a declarat marti dupa-amiaza Peter Stano,…

- Uniunea Europeana, Turcia si statele din Golful Persic au oferit asistenta Libanului, dupa incidentul produs marti in zona portului din Beirut, unde un incendiu izbucnit la un depozit de nitrat de amoniu a provocat o explozie devastatoare, soldata cu moartea a peste 100 de persoane si ranirea a peste…