- Sansele de a se ajunge sambata la un acord cu privire la pachetul de relansare economica, la reuniunea Consiliului European, sunt foarte mici, sustine un diplomat dintr-o tara membra a Uniunii Europene, citat de Reuters, potrivit news.ro.“Sunt sanse foarte mici sa se ajunga la un acord in…

- Noua propunere privind planul de relansare a Uniunii Europene este un ''pas in directia corecta'', a declarat sambata un diplomat olandez, dupa ce tara sa a lansat un apel la responsabilitate catre participantii la summitul de la Bruxelles inceput vineri, transmite Reuters.''In final acesta…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte, care insista ca toate tarile membre UE trebuie sa aprobe unanim acordarea oricaror fonduri de recuperare, a respins o propunere de comprimis facuta de Charles Michel, potrivit politico.eu. Refuzul lui Rutte, impreuna cu o cerere facuta de Olanda si alte tari ca granturile…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz (foto), a declarat, cu ocazia summitului de la Bruxelles, ca tarile UE raman divizate in privinta conditiilor adoptarii fondului pentru redresare postpandemie, subliniind ca Austria are o pozitie comuna cu Danemarca, Suedia si Olanda, relateaza Mediafax.Citește…

- Sefii de stat si de Guvern din UE au vineri in cadrul Consiliului European prima discutie pe tema pachetului de relansare in valoare de 750 miliarde de euro, iar Franta si Germania vor sa se ajunga la un acord pana luna viitoare. "Economia UE inregistreaza o cadere dramatica", le-a spus Lagarde…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, context in care va puncta faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in procesul de recuperare economica, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Un nou virus incepe sa cutreiere prin spațiul public: Europa ne da 33 de miliarde euro! Cifra a fost inghițita precum pelicanii de propaganda iohannista, care brusc a capatat aer in trompeta. Pe unii i-a apucat amețeala și un tremolo propagandistic impotriva nenorociților de…

- Liderii tarilor si institutiilor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, in cursul summitului desfasurat prin videoconferinta, planul de asistenta financiara propus de Eurogrup, in valoare de 540 de miliarde de euro, anunta Charles Michel, presedintele Consiliului European.Citește și: Traian…