- Ministrul de Externe Luminita Odobescu a declarat, sambata, pentru News.ro, despre Programul Visa Waiver, in contextul vizitei de lucru pe care a efectuat-o in Statele Unite ale Americii, ca lucreaza strans cu partea americana, cu Ambasada SUA la Bucuresti si este foarte important ca cetatenii romani…

- Secretarul de Stat al SUA și ministrul de Externe al Romaniei, Antony J. Blinken, respectiv Luminița Odobescu, au semnat, vineri, un Memorandum privind „combaterea manipularii informațiilor de catre un stat strain”, in contextul in care NATO spune ca Rusia duce in Europa un razboi informațional pe scara…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, s-a intalnit vineri cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, la sediul Departamentului de Stat. Aceasta intalnire a marcat inceputul celei de a IX-a sesiuni a Dialogului strategic Romania – SUA, o sesiune anuala dedicata discutarii celor mai importante…

- 19 iunie 2024Comunicat de presaVizita ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu in Statele Unite ale Americii Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu va efectua o vizita de lucru in perioada 20 21 iunie 2024 in Statele Unite ale Americii, ocazie cu care va avea consultari politice bilaterale…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu va efectua o vizita de lucru in perioada 20-21 iunie 2024 in Statele Unite ale Americii, in cadrul careia va avea consultari politice bilaterale cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken si intalniri cu reprezentanti ai Consiliului

- 17 mai 2024Comunicat de presaParticiparea ministrului afacerilor externe Luminita Odobescu la Conferinta ldquo;NATO Cyber Defence Pledge" Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat, in perioada 16 17 mai 2024, la Conferinta NATO Cyber Defence Pledge, co organizata de catre Romania impreuna…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput marți, 7 mai, o vizita de lucru de trei zile in SUA, urmand sa fie primit la Casa Alba de presedintele american, Joe Biden și premiat ziua urmatoare pentru „rolul sau de lider transatlantic și european”, a transmis Administrația Prezidențiala.Discutiile dintre Iohannis…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, s-a intalnit vineri cu ministrul de externe chinez ,Wang Yi, la Beijing, pentru discutii cu privire la o serie de probleme complexe, inclusiv tensiunile din ce in ce mai mari cu privire la sprijinul Chinei pentru invazia Rusiei in Ucraina.