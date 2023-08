Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova se pregateste de negocieri privind semnarea unui acord cu Hong Kong privind stabilirea de zboruri directe. Astfel, potrivit ” INFOTAG ”, membrii cabinetului de ministri condus de Dorin Recean ar putea discuta despre aceasta chestiune la urmatoarea sedinta, transmite Știri.md.…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a aprobat acordul cu Republica Moldova privind construcția unui pod rutier peste riul Nistru. Despre acest lucru a anunțat reprezentantul Guvernului Ucrainei in Parlament, Taras Melnichuk. "A fost aprobat proiectul de lege" privind ratificarea Acordului dintre cabinetul…

- Un pod va fi construit peste raul Nistru, la frontiera de stat moldo-ucraineana, in zona localitaților Cosauți – Yampil. Parlamentul a ratificat un acord in acest sens dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de miniștri al Ucrainei. Aceasta inițiativa, care a fost enunțata pentru prima data…

- Republica Moldova va beneficia de expertiza internaționala in domeniul managementului proiectelor strategice de infrastructura. In acest sens, urmeaza sa fie deschis un Oficiu de țara al Oficiului Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte (UNOPS). Cabinetul de miniștri a aprobat, miercuri, 19 iunie,…

- 55 milioane de dolari vor fi investiți in dezvoltarea sectorului agricol, pana in anul 2029. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Republica Moldova și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare, in vederea realizarii proiectului…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, astazi, 21 iunie, Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii (SUA) privind transportul aerian, semnat la Chișinau, la 18 mai. Astfel, in premiera, Republica Moldova și SUA au un Acord bilateral care creeaza condițiile necesare…

- Cabinetul taliban a declarat ca data de 31 august, ziua dupa ce ultimul soldat american a parasit Afganistanul in 2021, sa fie sarbatoare nationala, informeaza DPA, citata de Agerpres. Intr-un comunicat, biroul administrativ al prim-ministrului talibanilor a declarat ca s-a decis de catre Cabinet ca…