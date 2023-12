Stiri pe aceeasi tema

- Cat cresc salariile profesorilor, in 2024. Majorarea in doua tranșe, anunțata de Guvern și calculele sindicatelor Creșterea salariilor pentru profesori in 2024 va fi in doua tranșe, dupa cum a confirmat ministrul Educației. Majorarea pentru un profesor debutant, nivel in funcție de care vor crește și…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Educatiei, Ligia Deca, sa vina cu solutii privind criteriile de performanta in educație și a adaugat ca salariile profesorilor vor crește numai in cazul in care cadrele didactice vor produce rezultate.„Va exista cea mai mare alocare bugetara din istorie…

- Grevele din sistemul de educație romanesc ar fi trebuit sa convinga guvernul sa majoreze salariile dascalilor de la 1 ianuarie 2024, ceea ce s-a și intamplat prin emiterea unei OUG. Dar, conform datelor și calculelor, aflam cu cat vor crește salariile profesorilor de la 1 ianuarie 2024, și cați bani…

- Liberalii vor sa creasca salariile profesorilor cu 50% anul viitor. La sediul PNL a avut loc marți seara o discuție pe marginea bugetului pentru 2024, la care au participat președintele PNL, Nicolae Ciuca, ministrul finanțelor, Marcel Boloș și ministrul Educației Ligia Deca, la care a fost luata aceasta…

- Premierul Dorin Recean a anunțat o creștere de 15% a salariilor pentru cadrele didactice din Moldova, incepind cu 1 ianuarie 2024. Acest anunț a fost facut in cadrul unei ședințe a Guvernului, subliniindu-se astfel aprecierea și valorizarea rolului esențial al profesorilor in dezvoltarea educaționala…

- Salariile din Educatie vor creste de anul viitor, dar procentul urmeaza sa fie stabilit in urma negocierilor purtate cu partea guvernamentala, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu.

- Ministrul Educației anunța ca nu este clar cum vor fi marite salariile cadrelor didactice de la 1 ianuarie. Ligia Deca spune ca Ministerul Educației are nevoie de inca 9 miliarde de lei pentru a putea plati in 2023 toate salariile din domeniu, bursele și transportul elevilor navetiști. Ministerul Educației…

- Ministerul Educației a anunțat ca va cere bani din Fondul de rezerva bugetara pentru plata salariilor din invațamant in cazul in care va intarzia rectificarea bugetara, prima pe acest an facuta de Guvern. Decizia va fi luata pentru a suplimenta sumele pentru cheltuielile cu salariile majorate ale profesorilor.…