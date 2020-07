In contextul in care se aflase ca, dupa doua zile de negocieri, in lipsa atingerii unui acord, summit-ul liderilor europeni s-a prelungit și duminica, președintele Iohannis a prezentat, in linii mari, concluziile intrevederilor la care a participat, la reuniunea de la acest sfarșit de saptamana, de la Bruxelles. Pana sa ia parte la reuniunea Consiliului […]