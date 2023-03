Negocieri de pace la Moscova | Ce a discutat Vladimir Putin cu liderul Chinei

Stiri pe aceeasi tema

- Corespondenți ai presei franceze la Moscova relateaza ca surse de la Kremlin au confirmat ca președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping au procedat inca de la intalnirea lor de luni la un schimb ”aprofundat”de puncte de vedere referitor la planul de pace al Chinei vizand oprirea…

- In cea de-a 390-a zi de razboi, președintele chinez Xi Jinping a vizitat Moscova și a fost primit la Kremlin de catre Vladimir Putin.Beijing descrie vizita ca fiind "o misiune de pace", dar oficialii americani și europeni sunt sceptici și avertizeaza ca, mai degraba, Xi ar putea alimenta razboiul total…

- „Stimate domnule presedinte! Dragul meu prieten! Bine ati venit in Rusia, la Moscova!”. In ciuda eforturilor depuse de liderul de la Kremlin, gesturile facute de Vladimir Putin in timpul intalnirii cu Xi Jinping au facut furori in intreaga lume. Imaginile care arata ca liderul rus nu se simte bine.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina.

- Xi Jinping a fost primit de Putin la Kremlin ACTUALIZARE 16:30 Președintele chinez Xi Jinping a fost primit de Vladimir Putin la Kremlin. In declarațiile la Kremlin, Putin i-a spus lui Xi ca a salutat propunerea Beijingului de a pune capat „crizei acute” din Ucraina și ca a privit planul propus de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat miercuri Marea Linie Circulara (GLC) a metroului din Moscova, care are o lungime de 70 de kilometri si 35 de statii, transmite EFE. „Poehali (sa mergem), baieti”, le-a spus locatarul de la Kremlin prin videoconferinta primarului Moscovei, Serghei Sobianin,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat miercuri, 1 martie, unda verde circulației pe Marea Linie Circulara (GLC) a metroului din Moscova. Cu o lungime de 70 de kilometri si 35 de statii, noua linie de metrou este cea mai mare din lume, transmite EFE, citata de Agerpres.Putin a inaugurat noua linie prin…

- Xi Jinping, presedintele Chinei, va vizita Rusia. Cu doua zile inainte sa se implineasca un an de la invazia din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu diplomatul chinez de rang inalt Wang Yi și, cu aceasta ocazie, a confirmat ca se va intalni cu omologul sau Xi Jinping. Ce plan pun…