Delegațiile rusa și ucraineana au sosit, marți, la Istanbul, pentru primele discuții fața in fața dupa mai bine de doua saptamani. Cel mai ambițios obiectiv al Ucrainei la discuțiile din Turcia este un acord de incetare a focului, a spus ministrul de Externe al Ucrainei. In legatura cu presupusa otravire a miliardarului Roman Abramovici, acesta […]