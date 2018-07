Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii a figurat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (articolul 50) in format UE 27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Comisia Electorala din Marea Britanie a anuntat marti ca organizatia 'Vote Leave', care inaintea referendumului din 2016 a condus campania pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana, nu si-a declarat cooperarea cu o alta organizatie, transmite dpa. Raportul Comisiei Electorale…

- Marea Britanie isi va pierde accesul la bazele de date politienesti europene, precum Sistemul de Informatii Schengen (SIS) odata ce va parasi Uniunea Europeana, a avertizat marti negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, citat de AFP. "Cooperarea noastra va trebui sa fie organizata in mod…

- Problema frontierei irlandeze este una dintre cele mai spinoase ale negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie îşi asumă riscul de a părăsi UE "fără niciun acord" dacă negocierile asupra Brexit continuă să treneze, a avertizat joi premierul irlandez,…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…