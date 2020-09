Negocieri complicate: Talibanii cer guvern islamic pur, regimul de la Kabul caută armistițiul Autoritatile afgane si talibanii urmeaza sa inceapa sambata negocieri fara precedent, insa le va fi dificil sa-si depaseasca ranchiunele si prapastia ideologica ce-i desparte, dupa doua decenii de conflict, relateaza AFP, care prezinta problemele cele mai urgente, potrivit News.ro. Citește și: EXCLUSIV - Troc avansat in PSD: Locuri eligibile la parlamentare, la schimb cu securizarea unor primarii importante (surse) DE CE ACUM? Conflictul afgan s-a soldat cu zeci de mii de morti - inclusiv 2.400 de militari americani -, a determinat alte milioane sa fuga si a costat Statele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, in urma unor incendii fara precedent care devasteaza Coasta de Vest a Statelor Unite,au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.”Aproximativ 500.000 de locuitori din Oregon au fost evacuati, iar acest…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut miercuri celor 27 state membre UE "sa accelereze" adoptarea de sanctiuni impotriva Belarus, in conditiile in care Cipru tocmai a blocat adoptarea de noi masuri europene impotriva Minskului, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Persecutia…

- Autoritatile statului australian de Queensland cauta rechinul care a ucis un surfer in apele statiunii balneare Gold Coast, in primul atac al unui rechin in aceasta zona din ultimii 62 de ani, relateaza miercuri EFE.Marti in jurul orei 17:00, rechinul a muscat de un picior un barbat de 46…

- CHIȘINAU, 7 aug - Sputnik. Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica a permis reluarea activitații piscinelor și bazinelor de inot incepand cu data de 10 august. © AFP 2020 / FRED TANNEAUNiciun semn de ameliorare: Iata cate cazuri de COVID-19 s-au inregistrat intr-o zi Decizia…

- Statele Unite au salutat marti un nou acord de incetare a focului decretat intre guvernul afgan si talibani si spera ca negocierile vor incepe rapid, relateaza AFP preluat de agerpres. "Salut anuntul de incetare a focului" pentru inceputul Eid al-Adha vineri, a declarat Ross Wilson, diplomat american…

- Statele Unite au salutat marti un nou acord de incetare a focului decretat intre guvernul afgan si talibani si spera ca negocierile vor incepe rapid, relateaza AFP. "Salut anuntul de incetare a focului" pentru inceputul Eid al-Adha vineri, a declarat Ross Wilson, diplomat american la Kabul.…

- Avocatul Bogdan Dumitru, care reprezinta Primaria Gornet, ii solicita sefului DSU sa declanseze in regim de urgenta evaluarea cazurilor de COVID-19 din comuna pentru a se stabili cu exactitate daca la momentul emiterii ordinului de carantinare exista procentul persoanelor infectate peste pragul stabilit…

- Autoritatile din judetul Buzau au incheiat inventarierea pagubelor produse de ploile torentiale care au cazut zile in sir, in luna iunie, si au produs pagube de zeci de milioane de lei. Precipitatiile au distrus drumuri judetene si locale, au subrezit un pod dar si mai multe podete, ingreunand circulatia…