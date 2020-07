Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a facut primele declarații de la Consiliul European, unde se negociaza imparțirea banilor de la UE pentru statele membre. Iohannis promite ca va negocia astfel incat țara noastra sa primeasca sume cat mai consistente. Liderii Uniunii Europene participa, vineri și sambata, la Bruxelles,…

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene se intalnesc vineri la Bruxelles la un summit pentru relansarea economiei afectate de coronavirus. Se asteapta negocieri dificile, timp de doua, chiar trei zile. Din februarie, astfel de evenimente au avut loc doar prin videoconferinta, reaminteste…

- ​​Continua negocierile pentru banii europeni, o ședința a extraordinara a Consiliului European având loc la Bruxelles în perioada 17-18 iulie. Potrivit unui comunicat al Administrației prezidențale, președintele Klaus Iohannis va susține, în cadrul negocierilor pentru viitorul buget…

- Ion Cristoiu atrage atentia ca numarul de infectari cu noul coronavirus a crescut in Romania in conditiile in care suntem, comparativ cu alte state europene, abia la inceputul relaxarii si nu se declara surprins de decizia autoritatilor de a prelungi starea de alerta cu 30 de zile, anunța MEDIAFAX.Ion…

- "Vreau sa ma refer, mai intai, la banii europeni. Pana acum, Romania nu a luat niciun euro in plus fata de bugetul alocat pe 2014-2020. Posibilitatea de accesa bani suplimentari fata de fondurile europene la care avem dreptul in exercitiul financiar 2014-2020 este rezervata. Ce bani vom avea la dispozitie:…

- Presedintele PLUS si al grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, s-a intalnit, joi, cu presedintele Klaus Iohannis si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. "Sunt mai multe urgente la nivel european care au o importanta strategica foarte mare pentru Romania si este extrem de…

- Iohannis: Ne pregatim sa atragem fonduri europene substantiale, mai mult decat am vrut initial. Banii, pentru autostrazi, cai ferate și energie verde Romania se pregateste sa atraga "fonduri europene substantiale", a declarat presedintele Klaus Iohannis, facand referire la o propunere a Comisiei…

- Un miliard de euro in plus, bani europeni, vor veni pentru intreprinderile mici și mijlocii de la noi. Ministerul Fondurilor Europene a obținut aceasta suma de la Bruxelles. Cu acești bani, multe firme iși vor reporni motoarele.