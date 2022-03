Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context, miniștrii de externe ai Rusiei […] The post Negocieri blocate Rusia – Ucraina. Nu s-a ajuns la niciun armistițiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .