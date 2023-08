Stiri pe aceeasi tema

- Ionut Stroe da asigurari ca lucrurile merg ca unse in Coaliție. Se poarta discuții pentru a modifica ținta de deficit bugetar sperand sa fie agreata de Comisia Europeana. Romania nu este singura tara care inregistreaza probleme cu incadrarea in tinta de deficit, a explicat purtatorul de cuvant al…

- ”Discutiile cu Comisia vor cuprinde elemente deja amintite public, primul dintre ele, posibilitatea de e reduce sau a modifica acea tinta de deficit bugetar si de a agrea un plan de masuri fiscale si de reducere a cheltuielilor”, a afirmat, miercuri, Ionuț Stroe, dupa sedinta conducerii PNL cu ministrii…

- Sorin Grindeanu lanseaza un atac extrem de dur la adresa ultimelor trei guvernari și susține ca situația dezastruoasa de la bugetul de stat a fost cauzata de Ludovic Orban, Florin Cițu și Nicolae Ciuca. Din cauza lor, spune ministrul Transporturilor, Romania a ajuns in pericol de suspendare a fondurilor…

- Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, a criticat in termeni duri, in cadrul emisiunii saptamanale „Puterea Cuvantului” difuzata pagina de Facebook si pe canalul de YouTube al cotidianului Puterea, decizia Guvernului Ciolacu de a creste impozitele si taxele in incercarea de a reduce deficitul…

- PM Ciolacu: After two unfortunate governments, deficit stands at 9.2pctPrime Minister Marcel Ciolacu on Wednesday stated that Romania started in 2019 with a budget deficit of 2.7-2.9% of GDP, and "after two unfortunate governments" it reached a deficit of 9.2%, noting that he would have liked the…

- Liderii coalitiei de guvernare s-au pus de acord, in sedinta de miercuri, asupra reducerii posturilor libere dar bugetate din sistemul de stat. Masura ar urma sa se aplice printr-o Ordonanta de urgenta, de la 1 august si ar viza aproximativ 200.000 de posturi. Potrivit surselor, aceasta masura ar…

- Cel mai bun exemplu ca PSD se pregatește intens de alegerile de anul viitor inainte ca Marcel Ciolacu sa preia mandatul de premier sunt pensiile speciale și legea depusa acum urgent de PSD, deși exista un act normativ asemanator introdus de USR de aproape un an de zile. Social democrații au pierdut…

- Confederația Naționala Sindicala (CNS) Cartel ALFA cere demiterea Ministrului Muncii, Marius Budai, și „intrarea intr-un dialog social real și responsabil”. A doua masura urgenta ceruta de sindicaliști este revenirea la o „fiscalitate echilibrata a muncii”, prin transferul unui procent din contribuțiile…