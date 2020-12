Stiri pe aceeasi tema

- La Bruxelles incepe un summit virtual de doua zile, ultimul sub presedintia Germaniei. Adoptarea bugetului multianual si al fondului special de ajutorarea a economiilor lovite de efectele pandemiei de coronavirus este inca amenintata de un posibil veto al Ungariei si Poloniei. Angela Merkel a mediat…

- Uniunea Europeana ar putea avea nevoie sa organizeze un summit suplimentar pentru a încheia un acord referitor la fondul de redresare economica si buget, a declarat premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, potrivit news.ro.Polonia si Ungaria blocheaza fonduri de 1.800 de miliarde de euro…

- Consiliul Uniunii Europene, care reprezinta statele membre, si Parlamentul European au ajuns vineri la un acord asupra bugetului UE pentru 2021, dar pentru ca acesta sa devina aplicabil este nevoie ca Polonia si Ungaria sa-si ridice veto-ul asupra bugetului multianual al UE pentru perioada 2021-2027,…

- Consiliul Uniunii Europene, care reprezinta statele membre, si Parlamentul European au ajuns vineri la un acord asupra bugetului UE pentru 2021, dar pentru ca acesta sa devina aplicabil este nevoie ca Polonia si Ungaria sa-si ridice veto-ul asupra bugetului multianual al UE pentru perioada 2021-2027,…

- Premierii polonez si ungar, Mateusz Morawiecki si Viktor Orban, au dezaprobat vineri acordul dintre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE prin care accesarea fondurilor europene si a celor din planul european de relansare economica ar urma sa fie conditionate de situatia statului…

- Acordarea fondurilor europene va fi condiționata de respectarea statului de drept in țarile membre UE. De ce se opun Polonia și Ungaria Tarile membre UE care nu vor respecta statul de drept ar putea pierde accesul la fonduri europene, conform unui acord provizoriu convenit joi intre Parlamentul European…

- Polonia si Ungaria vor ”face ceea ce este nevoie” pentru a opri orice potential santaj al conditionarii accesarii fondurilor europene, a declarat joi la Varsovia ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Zbigniew Rau, scrie agentia MTI. ”Polonezii…

- Eurodeputatii si-au exprimat luni ingrijorarea privind "deteriorarea" situatiei statului de drept in Polonia, in special in ceea ce priveste atingerile aduse independentei judecatorilor precum si discriminarile fata de persoanele din comunitatea LGBTI, relateaza AFP. In cadrul unei dezbateri in Parlamentul…