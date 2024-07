Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nationalist ungar Viktor Orban s-a intalnit joi cu fostul presedinte american Donald Trump in Florida, dupa incheierea summitului NATO de la Washington, relateaza agențiile internaționale de presa.

