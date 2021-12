Negociere cu succes! Ce-au obținut sindicaliștii CFR după grevă Greva de la CFR s-a incheiat dupa 9 ore. Negocierile intre ministrul transporturilor și sindicaliști s-au finalizat cu o decizie neașteptata. Salariile tarifare ale angajaților de la CFR vor crește cu indicele de majorare a prețurilor de consum pentru anul 2022, au anunțat reprezentanții Ministerului Transportului. Anunțul a fost facut luni dupa intalnirea ministrului Sorin […] The post Negociere cu succes! Ce-au obținut sindicaliștii CFR dupa greva first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

