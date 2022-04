David Arahamia, negociatorul-sef ucrainean in discutiile cu Rusia, a anunțat ca Moscova a acceptat “verbal” principalele propuneri ucrainene, urmand și o confirmare scrisa, așteptata in cursul zilei de duminica. David Arahamia a declarat, intr-o emisiune televizata, sambata seara, ca negoicerile de pace cu Rusia au ajuns intr-un stadiu avansat. „Federatia Rusa a dat un raspuns […] The post Negociatorul-sef ucrainean: Rusia a acceptat “verbal” principalele propuneri ucrainene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .