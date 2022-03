Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti, in contextul negocierilor din orasul turc Istanbul, reducerea semnificativa a operatiunilor militare la periferia Kievului si in orasul Cernigau (Cernihiv), situat in nordul Ucrainei.

- Intr-un nou mesaj video, in a 31-a zi de la invadarea pe scara larga a țarii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 44 de ani, a declarat ca forțele țarii sale au dat „lovituri puternice” Rusiei și a vorbit din nou despre necesitatea unor negocieri de pace „concrete, urgente, corecte”, scrie The…

- Intr-o declarație, Palatul Elysee a spus ca apelul a continuat conversațiile anterioare ale lui Macron cu Putin cu privire la incetarea focului și problemele de siguranța in curs. „In prezent nu exista un acord, dar președintele Macron ramane convins de necesitatea de a-și continua eforturile. Nu exista…

- Din 600 de politisti, cam 200-300 vor mai ramane in structura de politie transporturi feroviare, in districtele federale Volga si Ural. Reducerea numarului vine pe fondul unei „reorganizari a schemei de personal", scrie publicatia rusa URA, care citeaza surse oficiale. Pe langa asta, conform unui ordin…

- Regatul Unit si aliatii sai din nordul Europei au cerut marti Rusiei o ''incetare imediata a focului'' in Ucraina, retragerea trupelor ruse si au cerut Moscovei sa respecte dreptul international umanitar, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fitch Ratings și-a retrogradat viziunea cu privire la datoria guvernamentala a țarii, avertizand ca o neplata este „iminenta”. Mișcarea vine pe fondul sancțiunilor internaționale tot mai mari impotriva Rusiei dupa invazia acesteia in Ucraina. Un rating de credit are scopul de a ajuta investitorii sa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca anunțul Rusiei ca iși va retrage trupele de la granița Ucrainei ii da motive pentru „un optimism precaut”, dar alianța nu a vazut inca nicio dezescaladarea a tensiunilor, relateaza The Guardian. „Acest anunț da motive pentru un optimism…

- Tarile baltice discuta cu aliatii NATO despre cresterea desfasurarii militare pe teritoriul lor pentru a descuraja Rusia, a declarat miercuri prim-ministrul Estoniei pentru Reuters, iar seful NATO a spus ca orice atac rusesc asupra Ucrainei va stimula o decizie in acest sens. Rusia, care si-a…