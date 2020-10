Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi vrem un acord bun, dar nu cu orice pret”, a insistat joi presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la o zi dupa ce a discutat la telefon cu Johnson, in prezenta presedintelui Consiliului European Charles Michel. In cursul acestei discutii, cei trei lideri au putut doar sa constate…

- Aceasta discutie este programata intr-un moment critic al negocierilor, cu o zi inainte de un summit european consacrat in parte Brexitului si din care Boris Johnson a facut un termen-limita in vederea ajungerii la un acord. ”Nu are sens sa ne gandim la termene-limita dincolo de aceasta data”, aprecia…

- Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a lasat sa se inteleaga marti ca incheierea unui acord comercial cu Regatul Unit ar putea sa mai dureze "saptamani", cu doua zile inainte de termenul-limita fixat de Londra pentru ajungerea la un compromis, relateaza AFP. "UE va continua…

- Boris Johnson apreciaza ca Regatul Unit ”poate foarte bine sa traiasca” cu un ”no deal”, pe fondul negocierilor tensionate cu UE privind relatia dupa Brexit Premierul britanic Boris Johnson considera ca Regatul Unit va ”trai foarte bine” cu un ”no deal”,…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Barnier a citat problema ajutorului de stat, a garantiilor unei concurente loiale, dar si pescuitul, aprovizionarea cu energie si pretul carbonului intre blocajele in negocieri, potrivit sursei citate. Aceasta a noua runda de negocieri s-a desfasurat de marti si pana vineri. Negocierile continua la…

- Un acord cu Uniunea Europeana privind relatia post-Brexit poate fi incheiat in septembrie, este estimarea Regatului Unit, a declarat joi negociatorul sef britanic David Frost inainte unei noi runde de negocieri pe care o va avea saptamana viitoare cu omologul sau european Michel Barnier, informeaza…