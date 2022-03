Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina scumpește graul. Pretul acestuia a crescut cu 34% de la 1 februarie, ajungand la maximele ultimilor 14 ani, scrie Reuters. Rusia este primul exportator mondial de grau. Impreuna, Rusia si Ucraina au mai mult de un sfert din exporturile globale de grau. Ucraina e in top 5, dar este…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a evitat sa confirme ca o a doua runda de negocieri cu Rusia va avea loc miercuri, asa cum a sugerat anterior Moscova, transmite EFE. „Momentan nu se stie cind vor avea loc noi negocieri”, a precizat Kuleba intr-un mesaj video difuzat pe Facebook. {{598471}}Anterior,…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr-un mesaj de tip text, informeaza Reuters. Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- Ucraina vrea pace si este dispusa sa poarte discutii cu Rusia, inclusiv in legatura cu adoptarea unui statut neutru in privinta NATO, a declarat vineri pentru Reuters un consilier prezidential de la Kiev, Mihailo Podoliak.

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat vineri consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak sustine ca Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski.Declaratia a fost facuta in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro.Podoliak a mai spus ca presedintele…

- In ziua in care Ucraina a fost invadata de Rusia, lumea fotbalului s-a coalizat și a transmis mesaje de pace. Ruslan Malinovski, mijlocaș ofensiv ucrainean, a reușit sa marcheze doua goluri in doua minute pentru Atalanta, in meciul cu Olympiakos din Europa League, caștigat de bergamasci cu 3-0. Malinovski…

- Evolutiile din jurul crizei ucrainene au dat peste cap de trei ori piata cerealelor in decursul a 24 de ore, transmite AFP, precizand ca Rusia este cel mai mare exportator la nivel mondial, iar Ucraina se afla pe locul al patrulea.