Neglijență plătită scump. Zeci de persoane au fost infectate Peste 40 de persoane au fost depistate pozitiv cu SARS-COV-2 cu dupa ce au participat la o slujba religioasa din Frankfurt , la inceputul acestei luni, a anunțat, sambata șeful departamentului de Sanatate al orașului. Este vorba de credincioși baptiști care, in data de 10 mai, s-au dus la biserica. Situația este dinamica, afirma autoritațile germane. ”Majoritatea dintre ei sunt asimptomatici. Din cate știm, o singura persoana a fost internata la spital”, a declarat Rene Gottschalk. Și in Italia , cel puțin 40 de persoane au fost infectate din aceeași sursa: frizerul lor. Barbatul a decis sa dea… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

