Stiri pe aceeasi tema

- Votul a fost clar si arata cum s-a amplificat valul de protest international care cere sanctionarea severa a Rusiei pentru ceea ce face Armata Rosie in Ucraina, actiuni acuzate de nenumarate ori ca intrand in categoria crimelor de razboi, genocidului si crimelor impotriva umanitatii, scrie jurnalistul…

- Germania va aproba oficial livrarea de sisteme antiaeriene Gepard catre Ucraina, a declarat marți, 26 aprilie, un deputat de rang inalt din unul din partidele coaliției de guvernare. Johannes Vogel, din Partidul Liber Democrat, a confirmat o informație a cotidianului Sueddeutsche Zeitung, potrivit careia…

- 93 de țari au votat in favoarea suspendarii Rusiei din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, in timp ce 24 de țari au fost impotriva și 58 s-au abținut. BBC a aflat ca printre țarile care au votat in favoarea suspendarii se numar SUA, țarile Uniunii Europene, Marea Britanie și, desigur, Ucraina. In…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a votat joi pentru suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului pentru invazia sa in Ucraina, anunța The Guardian. 93 de țari au votat in favoarea moțiunii, in timp ce 24 de țari au votat impotriva și 58 de țari s-au abținut. S-a atins astfel pragul…

- Adundarea Generala a ONU a votat in favoarea suspendarii Rusiei din Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Votul de la ONU vine in urma valului de condamnari internaționale starnit de crimele impotriva civililor din orașul ucrainean Bucha. In cadrul reuniunii de joi, rezultatul a fost 93…

- Razboi in Ucraina, ziua 29. Bilanțul victimelor civile din Ucraina a depașit 1.000 de morți de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat joi Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului. Cel puțin 1.650 de civili au fost raniți.

- Premierul Nicolae Ciuca a condamnat vineri, in cadrul unei dezbateri organizate de Institutul Aspen, crimele de razboi ale Rusiei in Ucraina. Ciuca spune ca atacurile rusești asupra unor orașe precum Mariupol, la Herson, Harkov sau Kiev sunt similare cu distrugerile din Groznai sau Alep. „Adevarate…

- Occidentul s-ar putea simti frustrat de faptul ca vineri, cu ocazia votului din Consiliul de Securitate al ONU, China s-a abtinut, dar si Ministerul rus de Externe si-ar putea face griji, intrucat este un semnal si ca protectia Chinei nu este neconditionata, relateaza The Guardian.