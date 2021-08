Stiri pe aceeasi tema

- SUA spera ca talibanii isi vor ''respecta'' promisiunile privind drepturile omului, a declarat marti purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, relateaza AFP. "Daca talibanii afirma ca vor respecta drepturile cetatenilor lor, ne vom astepta ca ei sa respecte…

- Uniunea Europeana va coopera cu talibanii doar daca vor respecta drepturile fundamentale, inclusiv pe cele ale femeilor si vor impiedica folosirea teritoriului Afganistanului de catre teroristi, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, transmite Reuters.

- Statele Unite au anuntat luni ca vor recunoaste un guvern condus de talibani in Afganistan doar daca acestia respecta drepturile femeilor si resping teroristii, transmite AFP preluat de agepres. "In ceea ce priveste pozitia noastra fata de orice viitor guvern in Afganistan, aceasta va depinde de…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…

- SUA au avertizat Egiptul impotriva masurilor care ii vizeaza pe unii militanti pentru drepturile omului si au indicat ca acest lucru va fi luat in considerare in negocierile pentru vanzarea de arme intre cele doua tari aliate, relateaza AFP. Hossam Bahgat, director executiv al Initiativei egiptene pentru…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: Propunere legislativa pentru acordarea de recompense persoanelor care respecta colectarea selectiva a deșeurilor Protejarea mediului inconjurator depinde de acțiunile fiecaruia dintre noi, iar colectarea selectiva a deșeurilor trebuie sa devina o obișnuința.…