Necunoașterea legii nu înlătură răspunderea penală CEASUL RAU, ZIUA 13… Un barbat cu dubla cetațenie, romana și R. Moldova, a fost depistat conducand un autoturism ce nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. Pe 13 iulie a.c., dupa amiaza, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, barbatul s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de control, pentru a ieși din […] Articolul Necunoașterea legii nu inlatura raspunderea penala apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

