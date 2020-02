Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul facut de Ludovic Orban cu privire la susținerea PNL pentru Nicușor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei, a avut efecte și pe partea stanga a eșichierului politic. Un APEL la unitate a fost lansat imediat de președintele de onoare al ADER, Neculai Onțanu, el insuși candidat la Primaria…

- Presedintele PNL Ludovic Orban urmeaza sa anunte, joi, sustinerea liberalilor pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, au precizat surse liberale pentru Libertatea. In urma sondajelor interne ale PNL, Nicusor Dan este singurul politician care o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul…

- Presedinta Sinn Fein, Mary Lou McDonald - care se vede deja sefa Guvernului irlandez dupa avansul istoric inregistrat in alegerile parlamentare de sambata - a cerut Uniunii Europene (UE) sa-i sustina proiectul reunificarii Irlandei, relateaza AFP.

- Deputatul PMP Robert Turcescu propune o alianta PNL-USR-PMP in Bucuresti, pentru ca PSD sa nu mai castige nicio primarie la alegerile locale din acest an. Fostul jurnalist propune ca PNL sa aiba candidati la Primaria Capitalei si la trei primarii de sector, USR la doua primarii de sector, iar PMP…

- Alianta USR PLUS va stabili, saptamana viitoare, modalitatea de evaluare prin care va fi ales candidatul unic pentru Primaria Capitalei, a anuntat, luni, candidatul PLUS in aceasta competitie interna, Vlad Voiculescu. "Nu s-a schimbat nimic. Alianta USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primaria Capitalei,…

- Senatorul USR Cristian Ghica a reacționat dur dupa ce Dacian Cioloș s-a aratat nemulțumit ca partenerii de alianța au decis sa susțina candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, scrie G4Media.ro. "Cu ce drept se baga Dacian Cioloș in deciziile USR?! (…) Ceea ce spune Dacian Cioloș este absolut…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…