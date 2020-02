Stiri pe aceeasi tema

- La Conferința Naționala a Partidului ADER s-a decis ca fostul primar al Sectorului 2, Neculai Onțanu, sa devina președinte de onoare al formațiunii. In cadrul Conferinței a fost prezentata o analiza privind situația social - politica și economica din Romania și masurile in perspectiva alegerilor…

- În trimestrul al III-lea din 2019, veniturile totale ale populatiei (medii lunare/ familie) au fost de 4.872 lei, în timp ce cheltuielile au fost de 4.200 de lei în medie, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica. Luate individual (medii/persoana), veniturile…

- Guvernul se reunește in prima ședința din acest an. Reorganizarea Ministerului Finanțelor, pe ordinea de zi Guvernul se reuneste, luni, in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se si doua proiecte de hotarare pentru reorganizarea ministerelor Afacerilor Externe si Finantelor Publice. Potrivit ordinii de…

- O noua profesie este propusa pentru a fi introdusa in Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR). Inițiativa face parte dintr-o politica publica alternativa in educația timpurie, formulata de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului și Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Este…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat luni ca, alaturi de Corporatia Financiara Internationala (IFC), parte a Grupului Bancii Mondiale, a investit 240 milioane lei in emisiunea de obligatiuni subordonate derulata de Raiffeisen Bank in Romania, prima emisiune de obligatiuni…

- USR a trimis Guvernului PNL peste 60 de amendamente la legea bugetului de stat pentru 2020, care vizeaza taierea fondurilor pentru academiile de stiinta, suplimentarea investitiilor in educatie si infrastructura, dar si cresterea transparentei institutionale si digitalizarea. ‘Prin amendamentele trimise…

- Armand Gosu, analist, expert in spatiul ex-sovietic si conferentiar la Facultatea de Stiinte Politice de la Universitatea Bucuresti, afirma ca Romania a inceput foarte prost tranzitia si, la scara istoriei, cele trei decenii de oportunitati puteau fi mai bine utilizate.

- "Aceasta mini analiza se dedica teoreticienilor de stanga care au votat modelul neoliberal. Deficitul bugetar putea fi tinut in jurul a 3% din PIB. Acum se face risipa in banul public pentru a se da vina ulterior pe greaua mostenire PSD. Despre rectificare. Deficitul acum este 2.8% din PIB.…