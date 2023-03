Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, afirma ca peste jumatate dintre medicii din Romania sunt concentrati in Capitala si in cinci judete ale tarii, in timp ce in restul judetelor profeseaza doar 27.000 din totalul de 55.000 de medici cu drept de libera practica, relateaza agenția…

- O femeie de 31 de ani a fost injunghiata cu un cuțit in zona toracelui și gatului de un barbat in zona Garii de Nord din Capitala. Barbatul a fost prins și a fost arestat preventiv. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul București, sambata, in jurul orei 17.00, un barbat in varsta de 52 de ani,…

- In ciuda razboiului din Ucraina și a interdicțiilor forurilor europene și mondiale impotriva fotbalului rus, Eric Bicfalvi (35 de ani) e decis sa iși continue cariera la Ural. La 35 de ani, impliniți pe 5 februarie, atacantul mai are contract pana pe 30 iunie 2024 la clubul din Ekaterinburg, unde joaca…

- Bancile centrale au cumparat 1.136 de tone de aur in 2022, in valoare de circa 70 de miliarde de dolari, cea mai mare cantitate din ultimii 56 de ani, a anunțat Consiliul Mondial al Aurului (WGC), citat de Reuters.

- O fetita de un an si jumatate si tatal sau ai suferit arsuri corneene dupa ce au fost expusi accidental la o lampa cu ultraviolete la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitala. ”Pacienta minora, in varsta de un an si jumatate, s-a prezentat la Camera de Garda a spitalului insotita de tatal sau, prezentand…

- Vreme deosebit de calda pentru perioada aceasta din an in Capitala. Meteorologii anunța maxime de pana la 20 de grade incepand din 17 ianuarie. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2023 ORA 17:00 – 17.01.2023 ORA 08:00 Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineața vor fi condiții de ceața.…

- Actorul Mitica Popescu a incetat din viata, a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al Spitasului Elias din Capitala, medicul Silvius Negoita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Timișoara, capitala europeana a culturii, gazduiește in septembrie cea mai mare expoziție Brancuși din ultima jumatate de secol in Romania. Vor putea fi vazute opere precum Prometeu, Muza adormita, Domnisoara Pogany sau Maiastra. Cea mai mare expozitie Brancusi din Romania din...