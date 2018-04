Secretarul de stat Dan Neculaescu a prezidat, luni, lucrarile Comisiei ONU pentru Consolidarea Pacii (PBC), for al Organizatiei Natiunilor Unite care sprijina eforturile de pace in statele afectate de conflict. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES, obiectivul principal al reuniunii a fost evidentierea demersurilor de reconstructie si realizare a tranzitiei democratice in Gambia, precum si mobilizarea sprijinului statelor membre ONU pentru prioritatile de dezvoltare ale acestui stat. Aceste masuri sunt necesare in perspectiva organizarii, la Bruxelles,…