Necropsia în cazul medicului stomatolog din Brăila atată că Marina s-a luptat până în ultima clipă pentru viaţa sa In urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea Marinei a survenit ca urmare a insuficientei cardio-respiratorii acute prin hemoragie externa masiva, existand mai multe plagi la nivelul gatului ce ar fi putut fi provocate prin lovire cu un cutit. ”Moartea numitei G.M. a fost violenta, dateaza din 16.07.2024 si s-a datorat insuficientei cardio-respiratorii acute prin hemoragie […] The post Necropsia in cazul medicului stomatolog din Braila atata ca Marina s-a luptat pana in ultima clipa pentru viata sa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 3 ani, viața romanilor s-a scumpit cu peste 40%. Cel mai mult au urcat prețurile la mancare. Legumele au ajuns sa fie foarte scumpe, chiar și in plin sezon. Un kilogram de ardei kapia ajunge și la 17 lei, castraveții sunt 7 lei in magazine, iar roșiile costa in jur de 10 lei. […] The post…

- Doi minori romani, in varsta de 14 ani, au incercat sa-i fure geanta unui francez de 50 de ani, insa tentativa de talharie s-a soldat cu intrarea victimei in stop cardio-respirator. Unul dintre cei doi adolescenți l-a lovit in cap pe barbat. Cei doi tineri de origine romana au fost retinuti de politie…

- La 15 ani de la moartea prematura a lui Michael Jackson, Jennifer Batten, chitarista sa de lunga durata, a impartașit informații despre viața tulbure a Regelui muzicii pop. Batten, care a cantat alaturi de Jackson in timpul tuturor celor trei turnee mondiale ale sale, din 1987 pana in 1997, a dezvaluit…

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112 cu speranța ca cineva va ajunge la timp […] The…

- Nivelul taxelor judiciare de timbru va fi redus in unele situatii, cum ar fi in cazul partajului propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia, la valoarea masei partajabile, precum si in cazul bunurilor supuse partajului, al creantelor pe care coproprietarii le au unii fata de altii,…

- Judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu continua sa șocheze rudele victimelor. Astazi, aceasta intrebat-o pe mama Robertei daca a participat la inmormantarea fiicei ei. Si nu a fost singura remarca nepotrivita, in contextul in care pentru mama lui Sebi, marturia uneia dintre supravietuitoare a fost…

- O manifestatie de protest are loc joi, la Vama Veche, fata de modul in care se desfasoara procesul in cazul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, si soldat cu moartea a doi tineri. ”In urma unui tragic accident petrecut in vara anului trecut, la 2 Mai, in care doi tineri au fost […] The…

- O schioare a fost surprinsa de avalanșa, in timp ce cobora din varful Munților Rodnei. Valul de zapada a ajuns-o din urma și a fost tarata pana la poalele muntelui, dar a scapat cu viața. Imagini cu sportiva care practica schi off-pista in Muntii Rodnei si care provoaca o avalansa au fost filmate sambata…