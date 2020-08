Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, face un anunț care complica extrem de mult situația politica. Liderul UDMR anunța faptul ca maghiarii nu vor semna o moțiune de cenzura, demers susținut de PSD, ALDE și Pro Romania.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata: 'i-a ramas mica' Constituția…

- Președintele organizației județene a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, atrage atenția ca in ”fabulosul” Plan de redresare economica pe perioada 2021-2027 lansat de Guvernul liberal, este omisa tocmai Autostrada Nordului, cea care leaga Bucovina de vestul țarii. Asta in condițiile in care…

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, a criticat ”gaselnița de zile mari” a Guvernului care a trimis Hotararea pentru prelungirea starii de alerta spre informare Parlamentului, evitand astfel un vot in Legislativ și acuzat blatul dintre PNL și PSD. ”Ce bine ar fi daca Guvernul…

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, este ingrijorat de faptul ca Aeroportul din Suceava, in pofida faptului ca e cel mai modern din regiune, pierde teren in fața concurenței din regiunea de nord est opinand ca ”actuala conducere a Consiliului Județean și-a batut joc de…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, reacționeaza dupa ce președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut demisia premierului Ludovic Orban dupa fotografia surprinsa la Guvern, cand nu purta nici masca de protecție, nu pastra nici distanțarea sociala, ba mai mult, fuma intr-un spațiu inchis.…

- Liderul interimar al social-democratilor a ajuns sa dea aceasta informatie dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat ca Victor Ponta si Ciolacu ar putea fi amendati din cauza ca luni n-au purtat masca de protectie in Parlament. „Sub o forma de gluma, am vrut sa transmit faptul ca am o suferința la…

- Social-democrații solicita Guvernului sa gaseasca soluții pentru accesul tuturor elevilor la cursurile online și sa le asigure astfel dreptul gratuit la educație. Liderul formațiunii, Marcel Ciolacu afirma pe o rețea de socializare ca, deși in urma cu doua luni premierul Ludovic Orban a promis ca va…

- Liderul județean al Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, constata ca proiectele propuse astazi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a fi finanțate de Uniunea Europeana sunt aceleași pe care le-a dat ca finanțate de Banca Mondiala in 2018. Este vorba de modernizarea…