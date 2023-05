Stiri pe aceeasi tema

- The Patriarch of the Romanian Orthodox Church, Daniel, received, on Wednesday, the ambassador of the United States of America to Romania, Kathleen Kavalec, on a presentation visit, with the phenomenon of migration being on the agenda of the discussions."The Patriarch of Romania referred to the phenomenon…

- Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, doi cetațeni romani soț și soție sunt suspectați ca ar fi fi liderii unui grup transnațional de crima organizata cu sediul in Romania. Ei sunt acuzați in fața unei instanțe federale de spalare a 1,4 milioane de dolari, bani proveniți din zeci de furturi, jafuri și…

- Autobiografia, careia mai nou i se zice CV, este opera singuratica a celui care-și așterne viața pe hartie. In mod similar, o biografie este tot opera unui singur autor, care arunca o privire mai mult sau mai puțin avizata, mai mult sau mai puțin indiscreta asupra vieții altuia. Cum am putea insa numi…

- Ani de zile, Raiffeisen Bank din Austria și-a laudat puterea de ședere in Rusia, pe masura ce rivalii occidentali au venit și au plecat. Rusia”, ii placea sa spuna fostul director executiv al lui Raiffeisen, Herbert Stepic, „separa graul de pleava”. Acum, situația este inversata, conform Financial Times.…

- Un celebru tiktoker de la noi din țara a fost arestat in urma cu doar cateva zile de FBI. Nici partenera de viața a barbatului nu a scapat basma curata, caci și ea a fost reținuta, in America. Cei doi indragostiți, extrem de cunoscuți pe rețelele de socializare, in Romania, sunt acuzați de furt și uz…

- Jurnalistul Romeo Couți lanseaza noua sa carte „Lebada neagra de pe Balaton-Viktor Orban și o obsesie asumata.” Eurodeputata Gwendoline DELBOS-CORFIELD, raportor pentru Ungaria, mi-a spus intr-o discuție, care este inclusa in carte: „se știe de mult timp ca exista o scurgere de informații catre Rusia,…

- Doliu in lumea artei! Doina Botez, artista plastica, ale carei lucrari pot fi admirate in colecții private sau publice din Romania, dar și din alte țari din Europa și America, s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț al trecerii in neființa a fost facut pe pagina Academia di Romania…

- Sarah Dumitrescu Prodan, 23 de ani, fiica impresarei Anamaria Prodan și a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, a povestit ca a facut un accident cu mașina ei de 80.000 de euro. „Da, chiar imi plac masinile. Cand am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l…