Stiri pe aceeasi tema

- Speak este in prezent unul dintre cei mai bine cotați artiști ai momentului, insa puțini știu ca situația financiara nu a fost dintotdeauna una buna. Artistul a cunoscut saracia… Speak a vorbit cu multa sinceritate despre momentele grele din viața cand nu avea ce pune pe masa și nici bani sa-și plateasa…

- Iubita lui Speak, Ștefania, a avut o apariție de senzație la mare. Ștefania a purtat cel mai incitant și minuscul costum de baie. Vedeta a atras astfel atenția tuturor celor care s-au aflat la momentul respectiv pe plaja. Iubita lui Speak, Ștefania, apariție de senzație pe litoral. Cum a aparut vedeta…

- Pentru a ajunge diva care este astazi, iubita lui Speak a apelat de mai multe ori la ajutorul medicilor esteticieni. Acum, Ștefania este una dintre cele mai ravnite prezențe din showbizul romanesc, insa nu a aratat dintotdeauna așa cum o știm. Vezi ce intervenții și-a facut cea poreclita „Libelula“.…

- Dupa ce in urma cu cateva zile, Ștefania a șocat pe toata lumea cu noul sau look, acum, iubita lui Speak a lansat o provocare fanilor ei, care nu mai știu ce sa creada. Blonda sau bruneta? Tot artista a dezvaluit in final misterul.

- Ștefania și-a schimbat complet look-ul. Vedeta a promis in urma cu cateva zile ca iși va face o schimbare, iar astazi s-a ținut de cuvant și s-a aratat altfel celor care o urmaresc. Fanii abia au recunoscut-o.

- Brigitte susține ca are filmari cu cei care i-au vandalizat mașina și i-au furat din casa, surprinse de camerele de supraveghere din zona locuinței sale. Astfel, datele problemei se schimba, Brigitte retragandu-și practic acuzațiile la adresa fiului sau, Robert.

- Idila dintre Bianca Dragușanu, Alex Bodi și Daria pare ca nu se mai termina. Dupa ce s-a iubit o perioada cu Daria, afaceristul, dupa spusele rusoaicei, și-o dorea de soție, doar ca, intre timp, s-a reintors in brațele Biancai Dragușanu.